Глава МИД Шри-Ланки прибудет в Азербайджан для участия в саммите СВМДА
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 09:30
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат возглавит делегацию страны на 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 15 октября в Баку.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
"В ходе визита министр проведет двусторонние переговоры с коллегами из стран-участниц, в том числе Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также с руководством принимающей стороны - Азербайджана - и генеральным секретарем СВМДА",- говорится в сообщении.
Визит призван способствовать углублению взаимодействия Шри-Ланки с азиатскими странами и развитию экономического партнерства с быстрорастущими экономиками Центральной Азии.
Şri-Lankanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək
Sri Lanka's FM to arrive in Azerbaijan for CICA summit
Последние новости
01:44
Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутникамиДругие страны
01:19
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапаФутбол
01:16
В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапаФутбол
00:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатовФинансы
00:36
В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатовФинансы
00:33
В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человекВ регионе
00:31
Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 годуФинансы
00:22
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатовФинансы
00:07
Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатовФинансы