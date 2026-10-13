Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Глава МИД Шри-Ланки прибудет в Азербайджан для участия в саммите СВМДА

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 09:30
    Глава МИД Шри-Ланки прибудет в Азербайджан для участия в саммите СВМДА

    Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат возглавит делегацию страны на 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 15 октября в Баку.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

    "В ходе визита министр проведет двусторонние переговоры с коллегами из стран-участниц, в том числе Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также с руководством принимающей стороны - Азербайджана - и генеральным секретарем СВМДА",- говорится в сообщении.

    Визит призван способствовать углублению взаимодействия Шри-Ланки с азиатскими странами и развитию экономического партнерства с быстрорастущими экономиками Центральной Азии.

    Виджита Херат Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Шри-Ланка
    Şri-Lankanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək
    Sri Lanka's FM to arrive in Azerbaijan for CICA summit
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей