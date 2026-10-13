Глава МИД Шри-Ланки прибудет в Азербайджан для участия в саммите СВМДА

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат возглавит делегацию страны на 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 15 октября в Баку.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

"В ходе визита министр проведет двусторонние переговоры с коллегами из стран-участниц, в том числе Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также с руководством принимающей стороны - Азербайджана - и генеральным секретарем СВМДА",- говорится в сообщении.

Визит призван способствовать углублению взаимодействия Шри-Ланки с азиатскими странами и развитию экономического партнерства с быстрорастущими экономиками Центральной Азии.