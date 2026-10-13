Арзу Алиева и Алена Алиева посетили премьеру художественного фильма "44"

В Центре Гейдара Алиева 12 октября состоялась премьера художественного фильма "44", посвященного героизму азербайджанского народа в Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии презентации фильма приняли участие руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева.

Перед презентацией минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Затем гости прослушали саундтрек фильма "44" в исполнении Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Азербайджанской государственной хоровой капеллы. Впечатляющая атмосфера, созданная музыкой, сопровождалась документальной хроникой на экране, отражающей путь азербайджанского народа к Победе. В хронике были представлены видеоматериалы периода борьбы за территориальную целостность Азербайджана, политике общенационального лидера Гейдара Алиева, направленной на освобождение азербайджанских земель, и продолжении этой политики президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

После показа видеоролика, отражающего статистические данные о процессе съемок художественного фильма "44", был продемонстрирован сам фильм.

Картина - это драма о героизме и любви глазами курсанта. События, отраженные в произведении, воплощают дух, волю и самоотверженность поколения, поднявшегося на защиту Родины, на примере спецназовцев. В центре сюжета - офицер Сил специального назначения Рашад Халилов, работающая в Азербайджане турецкий врач-ортопед Зейнаб Оздемир и командир группы специальных операций полковник Рамазан Керимов. Параллельно с линией любви и личных испытаний в фильме разворачиваются напряженные военные операции. "44" - это не просто фильм о войне. Это экранное произведение - история азербайджанского народа, чье сердце бьется любовью к Родине, который никогда не терял надежды и до конца самоотверженно боролся за свободу своих земель.

Художественный фильм "44", созданный при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино и Baku Media Center, является одним из крупнейших в стране кинематографических проектов последних лет по масштабу производства, количеству привлеченных специалистов, географии съемок, объему использованных технических ресурсов и уровню международного сотрудничества.

Художественный руководитель фильма - Анар Алакбаров, режиссеры-постановщики - Исмаил Сафарали, Максим Сметана, авторы сценария - Анар Алакбаров, Исмаил Иман, продюсер - Орман Алиев, оператор-постановщик - Александр Поздняков, режиссер монтажа - Эльшад Рагимов, композитор - Руслан Агабабаев, звукорежиссер - Теймур Керимов.

Экранное произведение создавалось в течение 5 лет - от разработки сценария до стадии постпродакшна. Так, написание художественного сценария и режиссерского сценария заняло 2 года, подготовительные работы к съемкам - год, съемки - 14 месяцев, а работы по постпродакшну - еще один год. Постоянный творческий, актерский и административный состав фильма насчитывал 455 человек. С учетом военнослужащих, участников массовых сцен, актеров, исполняющих эпизодические роли, и привлеченных специалистов число участников проекта достигло нескольких тысяч человек. К проекту были приглашены 198 специалистов по различным направлениям. В съемках фильма участвовали 2 500 военнослужащих, 42 бойца Сил специального назначения, 32 актера в главных ролях, 1 143 актера в эпизодических ролях, а также до 2 000 человек, задействованных в массовых сценах. Среди актеров также есть участники Отечественной войны.

Наряду с азербайджанскими актерами, в фильме снялась известная турецкая актриса Озге Гюрель. Перед съемками актерский состав прошел военно-тактическую подготовку на учебно-тренировочной базе Сил специального назначения. В фильме были задействованы все рода войск и виды вооруженных сил Азербайджанской армии.

Съемки экранного произведения проводились в Баку, Абшероне, Агдаме, Джебраиле, Физули, Геранбое, Гяндже, Ходжалы, Ходжавенде, Хызы, Лерике и Шуше. В общей сложности съемки охватили более 130 локаций.

В производстве фильма было использовано более 150 единиц военной техники, авиации, автомобилей, оружия и снаряжения специального назначения. К съемкам были привлечены танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы, боевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты, инженерная техника и бронеавтомобили, а также стрелковое оружие, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и минометы. Для реалистичного воссоздания масштабных боевых сцен было использовано 300 тысяч учебных и боевых патронов различных видов, сотни учебных боеприпасов, а также значительное количество пиротехники, дымовых эффектов, взрывчатых веществ и специального каскадерского оборудования.

Монтаж 112 часов отснятого материала длился год, в результате чего был создан фильм продолжительностью 2 часа 38 минут.

На различных этапах реализации проекта были привлечены международные специалисты. Каскадерская работа, постановка трюковых сцен, пиротехнические эффекты, запись звука на съемочной площадке, операторская поддержка, гримерные работы, запись музыки, сведение звука, звуковой дизайн, создание компьютерной графики, цветокоррекция и финальная обработка изображения, а также обеспечение техническим оборудованием для премьерного показа были выполнены специалистами из 13 стран - США, Германии, Австрии, Беларуси, Великобритании, Грузии, Ирана, Казахстана, Польши, России, Турции, Украины и Эстонии. Работы по компьютерной графике фильма проводились совместно с украинскими специалистами в эстонской студии UMP, специализирующейся на 3D-графике, компьютерной анимации и визуальных эффектах, при этом не было использовано никаких продуктов искусственного интеллекта.

Стадия постпродакшна фильма, цветокоррекция, цифровая обработка изображения и мастеринг были реализованы в польской студии FixaFilm, специализирующейся в данной области и имеющей сертификат Dolby Vision.

При производстве картины особое внимание было уделено обеспечению доступности, и с применением современных технологий была подготовлена версия фильма с тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями зрения.

Для премьеры фильма был приобретен современный специализированный проекционный экран у совместной немецко-австрийской компании Lang AG, а у немецкой компании BIG cinema был арендован современный технологичный кинопроектор с системой, поддерживающей показ фильмов в формате DCP. Эта технология была впервые использована в Азербайджане для высококачественного показа художественного фильма такого масштаба. Во время показа также были применены современные системы, обеспечивающие высокое качество звука.

По случаю премьеры экранного произведения было подготовлено издание, включающее фотографии и информацию, отражающие процесс съемок, архивные материалы, работу творческой команды, а также ограниченная серия памятных подарочных наборов.

После презентации фильма на сцену были приглашены семьи шехидов, участники Второй Карабахской войны, а также творческий и технический состав, которые выступили с речью.

Для международной популяризации фильма планируется в будущем показать его в зарубежных странах, а также направить на кинофестивали.

Открытый показ фильма стартует в кинотеатрах страны с 15 октября.