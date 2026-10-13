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    Иран экспортировал более 5 млн тонн нефтепродуктов, несмотря на блокаду США

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 09:30
    Иран экспортировал более 5 млн тонн нефтепродуктов, несмотря на блокаду США

    Иран экспортировал более 5,1 млн тонн нефтепродуктов через порт Шахид Раджаи, крупнейший коммерческий порт страны, в первой половине иранского года, несмотря на введенную США блокаду.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил генеральный директор управления портов и морского судоходства провинции Хормозган Хоссейн Аббаснежад.

    По его словам, за указанный период через порт было экспортировано 5,14 млн тонн нефтепродуктов, несмотря на военные действия и ужесточение экономических ограничений.

    Напомним, что в апреле США ввели морскую блокаду иранских портов после безрезультатных переговоров в Пакистане о прекращении американо-израильской войны против Ирана. На прошлой неделе Вашингтон также ввел новые санкции против физических и юридических лиц, а также 17 судов, задействованных в перевозке иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Экспорт нефтепродуктов
    İran ABŞ blokadasına baxmayaraq, 5 milyon tondan çox neft məhsulu ixrac edib
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