Иран экспортировал более 5 млн тонн нефтепродуктов, несмотря на блокаду США

Иран экспортировал более 5,1 млн тонн нефтепродуктов через порт Шахид Раджаи, крупнейший коммерческий порт страны, в первой половине иранского года, несмотря на введенную США блокаду.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил генеральный директор управления портов и морского судоходства провинции Хормозган Хоссейн Аббаснежад.

По его словам, за указанный период через порт было экспортировано 5,14 млн тонн нефтепродуктов, несмотря на военные действия и ужесточение экономических ограничений.

Напомним, что в апреле США ввели морскую блокаду иранских портов после безрезультатных переговоров в Пакистане о прекращении американо-израильской войны против Ирана. На прошлой неделе Вашингтон также ввел новые санкции против физических и юридических лиц, а также 17 судов, задействованных в перевозке иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.