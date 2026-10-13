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    İran ABŞ blokadasına baxmayaraq, 5 milyon tondan çox neft məhsulu ixrac edib

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2026
    • 09:42
    İran ABŞ blokadasına baxmayaraq, 5 milyon tondan çox neft məhsulu ixrac edib

    İran ABŞ-nin tətbiq etdiyi blokadaya baxmayaraq, bu ilin ilk yarısında (İran təqvimi ilə) ölkənin ən böyük ticarət limanı olan Şəhid Rəcai limanı vasitəsilə 5,1 milyon tondan çox neft məhsulları ixrac edib.

    "Report" "Əl Cəzirə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hormozqan əyalətinin limanlar və dənizçilik idarəsinin baş direktoru Hüseyn Abbasnejad bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hərbi əməliyyatlara və iqtisadi məhdudiyyətlərin sərtləşdirilməsinə baxmayaraq, qeyd olunan dövr ərzində liman vasitəsilə 5,14 milyon ton neft məhsulu ixrac edilib.

    Xatırladaq ki, bu ilin aprelində ABŞ Pakistanda ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı nəticəsiz danışıqlardan sonra İran limanlarına dəniz blokadası tətbiq edib. Ötən həftə Vaşinqton həmçinin İran neftinin, neft məhsullarının və neft-kimya məhsullarının daşınmasında iştirak edən fiziki və hüquqi şəxslərə, eləcə də 17 gəmiyə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib.

    ABŞ-nin İrana zərbələri Pakistan
    Иран экспортировал более 5 млн тонн нефтепродуктов, несмотря на блокаду США
    MiniBoss
    MiniBoss

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