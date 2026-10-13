Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2026)

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,32%, до 1,8992 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,65%, до 2,0276 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,8992

    100 российских рублей

    2,0276

    1 австралийский доллар

    1,1831

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1266

    1 чешская крона

    0,0779

    1 китайский юань

    0,2539

    1 датская крона

    0,2541

    1 грузинский лари

    0,6553

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2468

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1696

    1 швейцарский франк

    2,0402

    1 израильский шекель

    0,5516

    1 канадский доллар

    1,1914

    1 кувейтский динар

    5,4171

    100 казахстанских тенге

    0,3762

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5206

    1 молдавский лей

    0,0951

    1 норвежская крона

    0,1776

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6115

    1 польский злотый

    0,4331

    1 румынский лей

    0,3559

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3276

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4526

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3005

    1 Турецкая лира

    0,0344

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0379

    100 Японских йен

    1,0739

    1 Новозеландский доллар

    0,9504

    Золото

    7133,2510

    Серебро

    102,9575

    Платина

    2887,9685

    Палладий

    1950,8605
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2026)
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