Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2026)
- 13 октября, 2026
- 09:18
Будьте в курсе главных новостей!
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,32%, до 1,8992 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,65%, до 2,0276 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8992
|
100 российских рублей
|
2,0276
|
1 австралийский доллар
|
1,1831
|
1 белорусский рубль
|
0,5638
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1266
|
1 чешская крона
|
0,0779
|
1 китайский юань
|
0,2539
|
1 датская крона
|
0,2541
|
1 грузинский лари
|
0,6553
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2468
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1696
|
1 швейцарский франк
|
2,0402
|
1 израильский шекель
|
0,5516
|
1 канадский доллар
|
1,1914
|
1 кувейтский динар
|
5,4171
|
100 казахстанских тенге
|
0,3762
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5206
|
1 молдавский лей
|
0,0951
|
1 норвежская крона
|
0,1776
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
0,4331
|
1 румынский лей
|
0,3559
|
1 сербский динар
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,3276
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4526
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3005
|
1 Турецкая лира
|
0,0344
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0379
|
100 Японских йен
|
1,0739
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9504
|
Золото
|
7133,2510
|
Серебро
|
102,9575
|
Платина
|
2887,9685
|
Палладий
|
1950,8605