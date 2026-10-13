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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2026)

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 08:50
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % azalaraq 1,8992 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,65 % artaraq 2,0276 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,8992

    100 Rusiya rublu

    2,0276

    1 Avstraliya dolları

    1,1831

    1 Belarus rublu

    0,5638

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1266

    1 Çexiya kronu

    0,0779

    1 Çin yuanı

    0,2539

    1 Danimarka kronu

    0,2541

    1 Gürcü larisi

    0,6553

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2468

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1696

    1 İsveçrə frankı

    2,0402

    1 İsrail şekeli

    0,5516

    1 Kanada dolları

    1,1914

    1 Küveyt dinarı

    5,4171

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3762

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5206

    1 Moldova leyi

    0,0951

    1 Norveç kronu

    0,1776

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6115

    1 Polşa zlotası

    0,4331

    1 Rumıniya leyi

    0,3559

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3276

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4526

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3005

    Türk lirəsi

    0,0344

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0379

    Yapon yeni

    1,0739

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9504

    Qızıl

    		 7133,2510

    Gümüş

    102,9575

    Platin

    		 2887,9685

    Palladium

    		 1950,8605
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İsveç Səudiyyə Ərəbistanı Hindistan Pakistan Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı Valyuta məzənnələri ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2026)
    CBA currency exchange rates (13.10.2026)
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