Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2026)
- 13 oktyabr, 2026
- 08:50
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % azalaraq 1,8992 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,65 % artaraq 2,0276 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8992
|
100 Rusiya rublu
|
2,0276
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1831
|
1 Belarus rublu
|
0,5638
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1266
|
1 Çexiya kronu
|
0,0779
|
1 Çin yuanı
|
0,2539
|
1 Danimarka kronu
|
0,2541
|
1 Gürcü larisi
|
0,6553
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2468
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1696
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0402
|
1 İsrail şekeli
|
0,5516
|
1 Kanada dolları
|
1,1914
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4171
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3762
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5206
|
1 Moldova leyi
|
0,0951
|
1 Norveç kronu
|
0,1776
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6115
|
1 Polşa zlotası
|
0,4331
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3559
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3276
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4526
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3005
|
Türk lirəsi
|
0,0344
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0739
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9504
|
Qızıl
|7133,2510
|
Gümüş
|
102,9575
|
Platin
|2887,9685
|
Palladium
|1950,8605