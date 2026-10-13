"Сабах" сегодня сыграет со "Славией" в Лиге чемпионов
Футбол
- 13 октября, 2026
- 09:09
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"Сабах" сегодня проведет очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, встретившись в Баку с чешской "Славией".
Как сообщает Report, игра состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.
Главным арбитром встречи назначен австриец Себастьян Гисхамер.
Напомним, в первом матче "Сабах" уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. "Славия", в свою очередь, проиграла на своем поле французскому "Лансу" - 2:3.
"Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün "Slaviya" ilə üz-üzə gələcək
Sabah to face Slavia in Champions League today
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