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    "Сабах" сегодня сыграет со "Славией" в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 13 октября, 2026
    • 09:09
    Сабах сегодня сыграет со Славией в Лиге чемпионов

    "Сабах" сегодня проведет очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, встретившись в Баку с чешской "Славией".

    Как сообщает Report, игра состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.

    Главным арбитром встречи назначен австриец Себастьян Гисхамер.

    Напомним, в первом матче "Сабах" уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. "Славия", в свою очередь, проиграла на своем поле французскому "Лансу" - 2:3.

    ФК Славия Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ФК Сабах Лига чемпионов УЕФА
    "Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün "Slaviya" ilə üz-üzə gələcək
    Sabah to face Slavia in Champions League today
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