"Сабах" сегодня сыграет со "Славией" в Лиге чемпионов

"Сабах" сегодня проведет очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, встретившись в Баку с чешской "Славией".

Как сообщает Report, игра состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.

Главным арбитром встречи назначен австриец Себастьян Гисхамер.

Напомним, в первом матче "Сабах" уступил в Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. "Славия", в свою очередь, проиграла на своем поле французскому "Лансу" - 2:3.