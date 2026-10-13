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    "Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün "Slaviya" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Sabah UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün Slaviya ilə üz-üzə gələcək

    "Sabah" komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Çexiyanın "Slaviya" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı Olimpiya Stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.

    Görüşün baş hakimi avstriyalı Sebastyan Qishamer olacaq.

    Xatırladaq ki, "Sabah" ilk matçda İngiltərədə "Mançester Yunayted"ə məğlub olub - 0:4. "Slaviya" isə Çexiyada Fransa təmsilçisi "Lans"a uduzub - 2:3.

    UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Slaviya FK Bakı Olimpiya Stadionu
    "Сабах" сегодня сыграет со "Славией" в Лиге чемпионов
    Sabah to face Slavia in Champions League today
    MiniBoss
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