Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов УЕФА
- 13 октября, 2026
- 09:17
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Сегодня состоятся девять матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, одним из центральных противостояний первого игрового дня станет матч "Галатасарая" с "Барселоной", которая также входит в число соперников азербайджанского "Сабаха" на этом этапе турнира.
Лондонский "Арсенал" примет французский "Лилль", норвежский "Викинг" сыграет дома с мюнхенской "Баварией", а "Наполи" встретится в гостях с "Вильярреалом".
Лига чемпионов УЕФА
Основной этап, II тур
13 октября
20:45. "Ланс" (Франция) - "Спортинг" (Португалия)
20:45. "Сабах" (Азербайджан) - "Славия" (Чехия)
23:00. "Интер" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия)
23:00. "Арсенал" (Англия) - "Лилль" (Франция)
23:00. "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
23:00. "Лейпциг" (Германия) - ПСВ (Нидерланды)
23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Наполи" (Италия)
23:00. "Галатасарай" (Турция) - "Барселона" (Испания)
23:00. "Викинг" (Норвегия) - "Бавария" (Германия)