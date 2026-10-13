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    UEFA Çempionlar Liqası: II tura 9 oyunla start veriləcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2026
    • 09:08
    UEFA Çempionlar Liqası: II tura 9 oyunla start veriləcək

    Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında liqa mərhələsinin II turunun oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 matç baş tutacaq.

    "Sabah"ın rəqiblərindən "Barselona" səfərdə "Qalatasaray"la üz-üzə gələcək. "Arsenal" evdə "Lill"i, "Vikinq" "Bavariya"nı qəbul edəcək, "Napoli" isə səfərdə "Vilyarreal"ın qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, II tur

    13 oktyabr

    20:45. "Lans" (Fransa) – "Sportinq" (Portuqaliya)

    20:45. "Sabah" (Azərbaycan) – "Slaviya" (Çexiya)

    23:00. "İnter" (İtaliya) – "Brügge" (Belçika)

    23:00. "Arsenal" (İngiltərə) – "Lill" (Fransa)

    23:00. "Atletiko" (İspaniya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə)

    23:00. "Leyptsiq" (Almaniya) – PSV (Niderland)

    23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) – "Napoli" (İtaliya)

    23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Barselona" (İspaniya)

    23:00. "Vikinq" (Norveç) – "Bavariya" (Almaniya)

    UEFA Çempionlar Liqası İtaliya Sabah FK Barselona FK İnter FK Qalatasaray FK
    Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов УЕФА
    UEFA Champions League: Matchday 2 to get underway with nine matches
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