UEFA Çempionlar Liqası: II tura 9 oyunla start veriləcək
- 13 oktyabr, 2026
- 09:08
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında liqa mərhələsinin II turunun oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 matç baş tutacaq.
"Sabah"ın rəqiblərindən "Barselona" səfərdə "Qalatasaray"la üz-üzə gələcək. "Arsenal" evdə "Lill"i, "Vikinq" "Bavariya"nı qəbul edəcək, "Napoli" isə səfərdə "Vilyarreal"ın qonağı olacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, II tur
13 oktyabr
20:45. "Lans" (Fransa) – "Sportinq" (Portuqaliya)
20:45. "Sabah" (Azərbaycan) – "Slaviya" (Çexiya)
23:00. "İnter" (İtaliya) – "Brügge" (Belçika)
23:00. "Arsenal" (İngiltərə) – "Lill" (Fransa)
23:00. "Atletiko" (İspaniya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə)
23:00. "Leyptsiq" (Almaniya) – PSV (Niderland)
23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) – "Napoli" (İtaliya)
23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Barselona" (İspaniya)
23:00. "Vikinq" (Norveç) – "Bavariya" (Almaniya)