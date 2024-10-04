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Азим Аббасов: Страны могут проводить совместные аудиты состояния трансграничных рек

Азим Аббасов: Страны могут проводить совместные аудиты состояния трансграничных рек Для снижения воздействия изменения климата нужен переход на "зеленую" энергию, прекращение вырубки лесов и сокращение выбросов углерода, а для этого необходимо введение углеродного налога.
Финансы
4 октября 2024 г. 17:44
Азим Аббасов: Страны могут проводить совместные аудиты состояния трансграничных рек

Страны могут проводить совместные аудиты состояния трансграничных рек.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Счетной палаты Азим Аббасов на ежегодном собрании Рабочей группы по экологическому аудиту (WGEA) Европейской организации высших органов аудита (EUROSAI) в Баку.

"Чтобы уменьшить риски стихийных бедствий, необходимо оценивать опасности, учитывать географическое положение и климатические условия, а также создавать карты рисков. Для этого требуются системы раннего оповещения и различные инструменты - приложения, SMS-сообщения, системы оповещения и средства массовой информации, которые помогут заранее информировать людей и организации", - сказал Аббасов.

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Версия на английском языке Carbon tax introduction essential for mitigating climate change impact, Accounts Chamber official says
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Transsərhəd çaylarla bağlı müxtəlif ölkələr birgə auditlər apara bilər

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