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АСА: Страховой союз тюркского мира реформируется

АСА: Страховой союз тюркского мира реформируется Страховой союз тюркского мира реформируется в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).
Финансы
4 октября 2024 г. 20:40
АСА: Страховой союз тюркского мира реформируется

Страховой союз тюркского мира реформируется в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) Эльмар Мирсалаев на панели "Страхование в экосистеме тюркских государств" в рамках 3-го Международного страхового конгресса и выставки в Анталье.

"Страховой союз тюркского мира за короткое время привлек внимание ОТГ, и было сделано обращение к странам-членам с просьбой войти под эгиду ОТГ. Соответствующие государственные структуры Азербайджана поддержали и одобрили это обращение", - отметил он.

Мирсалаев подчеркнул, что когда Союз полностью заработает на страховых рынках стран-членов ожидается значительный рост.

Исполнительный директор АСА также сообщил о подготовке документа, который объединит страховщиков восьми стран под эгидой Страхового союза тюркского мира.

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Версия на азербайджанском языке ASA: Türk Dünyası Sığorta Birliyi yenidən formalaşdırılır

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