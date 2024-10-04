АСА: Страховой союз тюркского мира реформируется

Страховой союз тюркского мира реформируется в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Страховой союз тюркского мира реформируется в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) Эльмар Мирсалаев на панели "Страхование в экосистеме тюркских государств" в рамках 3-го Международного страхового конгресса и выставки в Анталье.

"Страховой союз тюркского мира за короткое время привлек внимание ОТГ, и было сделано обращение к странам-членам с просьбой войти под эгиду ОТГ. Соответствующие государственные структуры Азербайджана поддержали и одобрили это обращение", - отметил он.

Мирсалаев подчеркнул, что когда Союз полностью заработает на страховых рынках стран-членов ожидается значительный рост.

Исполнительный директор АСА также сообщил о подготовке документа, который объединит страховщиков восьми стран под эгидой Страхового союза тюркского мира.