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    ЦБА намерен совершенствовать прогнозирование с помощью ИИ

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 18:16
    ЦБА намерен совершенствовать прогнозирование с помощью ИИ

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохраняет ранее объявленный прогноз среднегодовой инфляции: 6,1% по итогам 2026 года и 5,8% по итогам 2027 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов в интервью журналу Global Finance.

    Он подчеркнул, что основной целью остается обеспечение ценовой стабильности.

    "Несмотря на риски ускорения инфляции со стороны предложения, оба показателя находятся в пределах установленного коридора", - отметил Кязымов.

    По его словам, главная задача заключается не в изменении целевого показателя, а в дальнейшем развитии процентного канала трансмиссии и усилении его воздействия. При этом стабильность обменного курса должна сохраняться в качестве основного якоря, а межбанковские ставки - вспомогательного якоря для внутренней инфляции.

    Глава ЦБА напомнил, что начиная с сентября 2022 года в стране с нуля был сформирован активный межбанковский денежный рынок.

    "AZIR - референсная процентная ставка на необеспеченном межбанковском денежном рынке - уже более года имеет статус нашей вторичной операционной цели. В настоящее время средний спред между ней и ставкой денежно-кредитной политики составляет около четырех базисных пунктов", - сообщил он.

    Кязимов также отметил, что в прошлом году Европейский банк реконструкции и развития выпустил облигации с плавающей процентной ставкой, напрямую привязанной к AZIR. По его оценке, это служит еще более убедительным свидетельством доверия.

    Председатель ЦБА обозначил три основных приоритета регулятора. Первый - усиление трансмиссии на рыночные ставки. Второй - углубление рынков капитала и денежного рынка за счет расширения спектра финансовых инструментов на основе AZIR, включая кривую доходности. Третий - совершенствование системы прогнозирования с помощью аналитики данных и технологий искусственного интеллекта.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов Инфляция
    AMB faiz dərəcəsi transmissiyasının gücləndirilməsi planlarını açıqlayıb
    Azerbaijan's central bank forecasts inflation at 6.1% in 2026 and 5.8% in 2027
    44 - Tezliklə
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