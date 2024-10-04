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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 октября 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8748 маната, курс рубля - повысился на 1,12% - до 0,0180 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8748

1 Российский рубль

0,0180

1 Австралийский доллар

1,1636

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3104

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0974

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0740

100 Чилийских песо

0,1848

1 Китайский юань

0,2422

1 Датская крона

0,2513

1 Грузинский лари

0,6221

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2318

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1650

1 Швейцарский франк

1,9971

1 Израильский шекель

0,4491

1 Канадский доллар

1,2543

1 Кувейтский динар

5,5564

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4016

1 Мексиканское песо

0,0879

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1603

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4352

1 Сингапурский доллар

1,3113

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2859

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1625

1 Новозеландский доллар

1,0560

Золото (1 унция)

4530,3895

Серебро (1 унция)

54,7641

Платина (1 унция)

1710,8290

Палладиум (1 унция)

1728,4750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.10.2024)

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