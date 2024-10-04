Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8748 маната, курс рубля - повысился на 1,12% - до 0,0180 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8748
|
1 Российский рубль
|
0,0180
|
1 Австралийский доллар
|
1,1636
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3104
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0974
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1275
|
1 Чешская крона
|
0,0740
|
100 Чилийских песо
|
0,1848
|
1 Китайский юань
|
0,2422
|
1 Датская крона
|
0,2513
|
1 Грузинский лари
|
0,6221
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2318
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1650
|
1 Швейцарский франк
|
1,9971
|
1 Израильский шекель
|
0,4491
|
1 Канадский доллар
|
1,2543
|
1 Кувейтский динар
|
5,5564
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4016
|
1 Мексиканское песо
|
0,0879
|
1 Молдавский лей
|
0,0978
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1603
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4352
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3113
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2859
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0530
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1625
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0560
|
Золото (1 унция)
|
4530,3895
|
Серебро (1 унция)
|
54,7641
|
Платина (1 унция)
|
1710,8290
|
Палладиум (1 унция)
|
1728,4750