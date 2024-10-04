Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,8748 маната, курс рубля - повысился на 1,12% - до 0,0180 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8748 1 Российский рубль 0,0180 1 Австралийский доллар 1,1636 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3104 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0974 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,1848 1 Китайский юань 0,2422 1 Датская крона 0,2513 1 Грузинский лари 0,6221 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2318 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1650 1 Швейцарский франк 1,9971 1 Израильский шекель 0,4491 1 Канадский доллар 1,2543 1 Кувейтский динар 5,5564 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4016 1 Мексиканское песо 0,0879 1 Молдавский лей 0,0978 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1603 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4352 1 Сингапурский доллар 1,3113 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2859 1 Турецкая лира 0,0497 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1625 1 Новозеландский доллар 1,0560 Золото (1 унция) 4530,3895 Серебро (1 унция) 54,7641 Платина (1 унция) 1710,8290 Палладиум (1 унция) 1728,4750 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2024)