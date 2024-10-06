О нас

СМИ: Сбережения европейцев бьют рекорды

СМИ: Сбережения европейцев бьют рекорды Европейские домохозяйства продолжают накапливать сбережения на уровне выше допандемийного, в то время как американские потребители активно тратят, стимулируя глобальный экономический рост.
Финансы
6 октября 2024 г. 11:32
СМИ: Сбережения европейцев бьют рекорды

Европейские домохозяйства продолжают накапливать сбережения на уровне выше допандемийного, в то время как американские потребители активно тратят, стимулируя глобальный экономический рост.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным Евростата, коэффициент сбережений домохозяйств в еврозоне достиг трехлетнего максимума в 15,7% во втором квартале 2023 года, что значительно выше допандемийного среднего показателя в 12,3%.

Отмечается, что в США, напротив, уровень личных сбережений составил 5,2%, что ниже среднего значения 6,1% за 2010-2019 годы.

"Более низкий уровень сбережений в США способствовал росту потребительских расходов, которые стали ключевым фактором роста американской экономики", - отметил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Эксперты связывают различия в поведении потребителей с несколькими факторами. В США росту уверенности способствовали подъем фондового рынка и высокие цены на недвижимость. Европейцы же испытывают большую экономическую неуверенность после вторжения России в Украину.

Европейский потребитель очень, очень осторожен, а американский потребитель гораздо более склонен тратить, тратить, тратить», — подчеркнул главный экономист американского Citibank Натан Шитс.

Согласно прогнозам ОЭСР, ВВП США вырастет на 2,6% в этом году, в то время как в еврозоне рост составит лишь 0,7%, а в Великобритании - 1,1%. Эксперты предупреждают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может усилить осторожность европейцев, учитывая большую зависимость региона от энергопоставок из данного региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi