СМИ: Сбережения европейцев бьют рекорды

Европейские домохозяйства продолжают накапливать сбережения на уровне выше допандемийного, в то время как американские потребители активно тратят, стимулируя глобальный экономический рост.

Европейские домохозяйства продолжают накапливать сбережения на уровне выше допандемийного, в то время как американские потребители активно тратят, стимулируя глобальный экономический рост.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным Евростата, коэффициент сбережений домохозяйств в еврозоне достиг трехлетнего максимума в 15,7% во втором квартале 2023 года, что значительно выше допандемийного среднего показателя в 12,3%.

Отмечается, что в США, напротив, уровень личных сбережений составил 5,2%, что ниже среднего значения 6,1% за 2010-2019 годы.

"Более низкий уровень сбережений в США способствовал росту потребительских расходов, которые стали ключевым фактором роста американской экономики", - отметил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Эксперты связывают различия в поведении потребителей с несколькими факторами. В США росту уверенности способствовали подъем фондового рынка и высокие цены на недвижимость. Европейцы же испытывают большую экономическую неуверенность после вторжения России в Украину.

Европейский потребитель очень, очень осторожен, а американский потребитель гораздо более склонен тратить, тратить, тратить», — подчеркнул главный экономист американского Citibank Натан Шитс.

Согласно прогнозам ОЭСР, ВВП США вырастет на 2,6% в этом году, в то время как в еврозоне рост составит лишь 0,7%, а в Великобритании - 1,1%. Эксперты предупреждают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может усилить осторожность европейцев, учитывая большую зависимость региона от энергопоставок из данного региона.