ЦБА: Таксономии устойчивого финансирования стали важным инструментом для достижения экологических целей

На фоне глобальной борьбы с изменением климата таксономии устойчивого финансирования стали важным инструментом для приведения инвестиций в соответствие с экологическими и социальными целями.

На фоне глобальной борьбы с изменением климата таксономии устойчивого финансирования стали важным инструментом для приведения инвестиций в соответствие с экологическими и социальными целями.

Как сообщает Report со ссылкой Центральный банк Азербайджана (ЦБА), об этом заявил председатель Талех Кязымов.

"Эти таксономии помогают инвесторам, компаниям и другим заинтересованным лицам принимать обоснованные решения о том, как распределить капитал для климатической деятельности. Они определяют, насколько деятельность соответствует критериям устойчивости", - сказал он.

По словам Кязымова, ЦБА предлагает адаптировать национальные и региональные таксономии к стандартам, разработанным международными организациями, включая Группу Всемирного банка и Международный валютный фонд, с целью внедрить практический и общепризнанный подход к устойчивому финансированию.

"Хотя многие страны уже приняли таксономии устойчивого финансирования, отсутствие согласованности между правовыми рамками создает определенные трудности. Председатель подчеркнул, что появление различных стандартов приводит к несоответствиям в инвестиционной среде и препятствует созданию глобально признанного класса активов. Для устранения этих барьеров необходимо применение единого глобального подхода. Такой подход, охватывающий универсальные принципы, определения и показатели, обеспечит эффективный поток климатического финансирования и лучшие финансовые условия для эмитентов", - сказал председатель ЦБА.