На борту разбившегося в Эфиопии самолета были граждане 35 стран - ФОТО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На борту самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Эфиопии, находились пассажиры не из 33, а из 35 стран.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об это сообщила авиакомпания Ethiopian Airlines в своём Twitter.

"Сто сорок девять пассажиров и восемь членов экипажа были на борту самолета. Жертвы были из 35 стран", - сообщает авиакомпания.

При этом уточняется, что на борту находились 32 гражданина Кении, 18 граждан Канады, девять - Эфиопии, восемь - Италии, восемь - Китая, восемь - США, семь - Великобритании, семь - Франции, шесть - Египта, пять - Германии, четыре гражданина Индии, четыре гражданина Словакии, трое граждан Австрии, трое - Швеции, трое - России, двое - Марокко, двое - Испании, двое - Польши, двое - Израиля.

Кроме того, на борту находились по одному пассажиру из Бельгии, Джибути, Индонезии, Ирландии, Мозамбика, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, Судана, Сомали, Сербии, Того, Уганды, Йемена, Непала, Нигерии, а также один пассажир с паспортом ООН.

Утром в воскресенье Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. По данным компании, все погибли.