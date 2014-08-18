В Либерии группа вооруженных людей напала на центр карантина для зараженных вирусом Эбола

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В столице Либерии Монровии группа вооруженных людей напала на центр карантина лиц, зараженных вирусом Эбола. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, все содержавшиеся в центре больные оказались на свободе в городе с населением в 1,3 млн человек.

Согласно рассказам очевидцев, в ночь с 16 на 17 августа боевики сломали ворота карантинного центра и разгромили территорию учреждения. Бегством спаслись 29 пациентов.



В Либерии от лихорадки Эбола умерли 413 человек, болезнь здесь диагностирована у 116 человек.



По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 августа, число жертв вспышки в четырех африканских странах - Нигерии, Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее - достигло 1145 человек, еще 2127 инфицированы.