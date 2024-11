Гутерриш: Сейчас время для предпринятия климатических действий и реализации амбиций

Сейчас время для предпринятия климатических действий и реализации амбиций.

Как передает Report, об этом написал в соцсети "Х" генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который участвует в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

"Сейчас время для климатических действий и амбиций. Амбиции в адаптации к климатическим воздействиям. Амбиции в смягчении последствий изменения климата. Амбиции в климатическом финансировании. Амбиции в климатической справедливости", - отметил он.