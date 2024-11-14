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Гутерриш: Сейчас время для предпринятия климатических действий и реализации амбиций

Гутерриш: Сейчас время для предпринятия климатических действий и реализации амбиций Сейчас время для предпринятия климатических действий и реализации амбиций.
COP29
14 ноября 2024 г. 09:30
Гутерриш: Сейчас время для предпринятия климатических действий и реализации амбиций

Сейчас время для предпринятия климатических действий и реализации амбиций.

Как передает Report, об этом написал в соцсети "Х" генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который участвует в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

"Сейчас время для климатических действий и амбиций. Амбиции в адаптации к климатическим воздействиям. Амбиции в смягчении последствий изменения климата. Амбиции в климатическом финансировании. Амбиции в климатической справедливости", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Antonio Quterreş: İndi iqlimlə bağlı fəaliyyət və ambisiyaların qəbulunun vaxtıdır
Версия на английском языке Guterres: Now is the time for climate action and ambition

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