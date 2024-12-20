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Дин Тао: На COP29 ведущие китайские компании в сфере ВИЭ подписали соглашения с Азербайджаном

Дин Тао: На COP29 ведущие китайские компании в сфере ВИЭ подписали соглашения с Азербайджаном На климатической конференции COP29, прошедшей в Баку с 11 по 24 ноября этого года, ведущие китайские компании в сфере возобновляемых источников энергии подписали ряд ключевых соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном.
COP29
20 декабря 2024 г. 13:33
Дин Тао: На COP29 ведущие китайские компании в сфере ВИЭ подписали соглашения с Азербайджаном

На климатической конференции COP29, прошедшей в Баку с 11 по 22 ноября этого года, ведущие китайские компании в сфере возобновляемых источников энергии подписали ряд ключевых соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции по итогам года.

Он напомнил, что на конференции COP29 член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян участвовал в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина.

Дин Тао подчеркнул, что на COP29 были достигнуты значимые результаты: "В ходе COP29 крупные китайские компании в области ВИЭ, такие как Power Construction Corporation of China и China Energy Engineering Group Co., Ltd (Energy China), подписали важные документы о сотрудничестве с Азербайджаном, планируя в будущем реализовать ряд новых крупномасштабных энергетических проектов в стране. Китайская компания выиграла первый в Азербайджане открытый международный тендер на проекты в области возобновляемых источников энергии - проект Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Компании China Southern Power Grid International Limited (Гонконг) и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере хранения энергии с Министерством энергетики Азербайджана", - сказал он.

Временный поверенный в делах Китая отметил, что все больше китайских компаний и исследовательских институтов посещают Азербайджан для обмена опытом и обсуждения сотрудничества в солнечной, ветровой энергетике, хранении энергии и производстве зеленого водорода.

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Версия на азербайджанском языке Din Tao: “COP29-da Çinin BOEM üzrə aparıcı şirkətləri Azərbaycanla sazişlər imzalayıb”
Версия на английском языке Ding Tao: Leading Chinese renewable energy companies signed agreements with Azerbaijan at COP29

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