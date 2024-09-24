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Бироль: COP29 придаст импульс решению проблемы выбросов метана

Бироль: COP29 придаст импульс решению проблемы выбросов метана 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) придаст импульс решению проблемы выбросов метана.
COP29
24 сентября 2024 г. 17:12
Бироль: COP29 придаст импульс решению проблемы выбросов метана

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) придаст импульс решению проблемы выбросов метана.

Как передает Report, об этом глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль написал на своей странице в соцсети "Х".

"Рад участвовать в открытии сегодняшнего утреннего заседания высокопрофильного мероприятия, посвященного реализации обязательств по метану, с участием президента COP29 Мухтара Бабаева. Мы провели продуктивные обсуждения о том, как инициативы правительства и промышленности помогают решить проблему выбросов метана и как COP29 может придать этому движению дополнительный импульс", - написал глава МЭА.

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Версия на английском языке Birol: COP29 can build momentum for tackling methane emissions

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