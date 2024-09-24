Фатих Бироль: В рамках третьего диалога высокого уровня будут обсуждаться данные МЭА

В центре внимания Третьего Диалога высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА)-COP29", который состоится в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и Климатической недели, будут данные МЭА о реализации энергетических целей СОР28.

В центре внимания третьего диалога высокого уровня по вопросам энергоперехода Международного энергетического агентства (МЭА) и председательства COP29, который сегодня пройдет в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и Климатической недели, будут выводы отчета МЭА о реализации энергетических целей СОР28.

Как передает Report, об этом сообщил глава агентства Фатих Бироль на своей странице в социальной сети "Х".

Исходя из данных агентства, Бироль подчеркнул, что увеличение в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоение энергоэффективности позволит сократить выбросы на 10 млрд тонн к 2030 году по сравнению с нынешним уровнем. Это позволит миру пройти 2/3 пути к согласованной в Париже энергосистеме.

"Увеличение доли возобновляемых источников энергии в три раза к 2030 году - вполне достижимая цель, благодаря благоприятным экономическим условиям, производственному потенциалу и политике", - написал он.

Глава агентства также отметил, что удвоение темпов прогресса в области энергоэффективности в этом десятилетии также имеет огромное значение. Это позволит улучшить энергетическую безопасность и сделать энергию более доступной.

"Правительствам всего мира следует уделять эффективности гораздо больше внимания в своей политике. Необходимо постоянно сосредотачиваться на реализации ключевых мер, которые могут различаться в разных странах", - написал Бироль.