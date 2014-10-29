В этом году в ряды ВС Азербайджана принято более 300 женщин

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ “За текущий год на действительную военную службу было зачислено более 10 тысяч граждан. Более 300 из них военнослужащие женского пола".

Как сообщает Report, об этом в своей статье в газете "Азербайджанская армия" написал начальник организационно-мобилизационного управления министерства обороны Азербайджана, полковник Хикмет Халигов. В статье говорится, что по сравнению с предыдущими периодами, факторов, создающих преграды при приеме на военную службу, стало гораздо меньше. Х.Халигов отметил, что молодежь, живущая в районах Азербайджана, близких к линии соприкосновения фронта, и завершившая срок службы в армии, с большим рвением возвращается в военную сферу: "Эти молодые люди в основном работают военными водителями или становятся командирами подразделений, что способствует повышению патриотического духа среди подрастающего поколения этих регионов. Несомненно, что до привлечения на бессрочную военную службу они проходят ряд важных процедур. Молодые люди проходят тщательное обследование в военно-медицинских учреждениях и только обладатели хорошего физического и психического здоровья назначаются на военные должности. Сначала военные проводят их подготовку в рамках соответствующих обучающих курсов".