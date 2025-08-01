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Французские виноделы и производители алкоголя могут потерять €1 млрд из-за новых пошлин США

Французские виноделы и производители алкоголя могут потерять €1 млрд из-за новых пошлин США FEVS: Французские виноделы и производители алкоголя могут потерять €1 млрд из-за новых пошлин США
Другие страны
1 августа 2025 г. 19:34
Французские виноделы и производители алкоголя могут потерять €1 млрд из-за новых пошлин США

Индустрия вина и крепких алкогольных напитков Франции может потерять 1 млрд евро в случае введения США на следующей неделе 15-процентных пошлин на ее продукцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, данный прогноз представил отраслевое объединение FEVS.

Согласно FEVS, объемы годового экспорта данной продукции из Франции при этом раскладе сократятся на четверть. Кроме того, под угрозой окажутся рабочие места 600 тыс. человек, занятых в отрасли.

"Приветствуем те усилия, которые уже предприняты для исключения вина и крепких алкогольных напитков из этих 15%-х пошлин. Ситуация не может оставаться такой, как есть. Жизненно необходимо, чтобы Франция и Европейский союз активно взаимодействовали с нами для весьма конкретной поддержки нашего сектора", - заявил президент FEVS Габриэль Пикар.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin yeni rüsumları Fransanın içki sənayesinə 1 milyard avroya başa gələ bilər

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