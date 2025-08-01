Лавров: США поспособствовали согласию Украины на переговоры с Россией

Лавров: США поспособствовали согласию Украины на переговоры с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина согласилась на переговоры с Россией в Стамбуле благодаря настойчивости президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Лавров сказал журналистам на брифинге.

По его словам, администрация США осознает сложившиеся реалии и "стремится учитывать первопричины украинского кризиса".

"[Госсекретарь США] Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога", - сказал он.

Лавров также заявил, что Россия предложила Украине создать рабочие группы по политическим и военным вопросам: "Ждем реакции от официального Киева".