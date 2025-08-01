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Трамп: Россия с начала года потеряла более 112 тыс. солдат, в то время как Украина - 8 тыс.

Трамп: Россия с начала года потеряла более 112 тыс. солдат, в то время как Украина - 8 тыс. Трамп: Россия с начала года потеряла более 112 тысяч солдат в войне с Украиной
Другие страны
1 августа 2025 г. 20:33
Трамп: Россия с начала года потеряла более 112 тыс. солдат, в то время как Украина - 8 тыс.

Россия c начала текущего года в войне с Украиной потеряла более 112 тыс. солдат, в то время как Украина - всего около 8 тыс.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что лишь в этом месяце в войне с Украиной погибло почти 20 тыс. российских солдат.

"Мне только что сообщили, что в этом месяце в войне с Украиной погибло почти 20 тыс. российских солдат. С начала года Россия потеряла 112,5 тыс. солдат. Это слишком много ненужных смертей! Украина, однако, также сильно пострадала. С 1 января 2025 года они потеряли около 8 тыс. солдат, и это число не включает их пропавших без вести", - отметил американский лидер.

Он также подчеркнул, что в Украине погибают и мирные граждане, поскольку Россия продолжает ракетные обстрелы Киева и других украинских населенных пунктов. "Это война, которой никогда не должно было случиться - это война [экс-президента Джо] Байдена, а не ТРАМПА. Я здесь только для того, чтобы посмотреть, смогу ли я остановить это!", - написал он.

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