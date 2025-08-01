В Анкаре состоялась презентация книги о Шуше

В Анкаре состоялась презентация книги о Шуше

В Анкаре состоялась презентация книги "Шуша - корона Карабаха, жемчужина Кавказа, культурная столица тюркского мира".

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано в штаб-квартире Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) совместно с Министерством культуры и посольством Азербайджана в Анкаре.

В презентации приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Азербайджана Рашад Мамедов, главный советник Специального представительства президента Азербайджана в Шушанском районе Эльшад Искендеров, заместитель начальника Главного управления библиотек и издательств Министерства культуры и туризма Турции Абдулсамет Таш, представители СМИ и другие почетные гости.

Мероприятие завершилось музыкальной программой, в которой прозвучали азербайджанские народные песни и фрагменты мугамов в исполнении азербайджанских музыкантов.