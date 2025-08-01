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В Сабунчинском районе задержаны поджигатели авто

В Сабунчинском районе задержаны поджигатели авто В Сабунчинском районе задержаны поджигатели авто
Происшествия
1 августа 2025 г. 19:19
В Сабунчинском районе задержаны поджигатели авто

В Сабунчинском районе задержаны двое мужчин по подозрению в умышленном поджоге транспортного средства.

Как сообщили Report в МВД, 27 июля в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля марки "ВАЗ-2109", принадлежащего жителю столицы.

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции установили, что автомобиль был подожжен преднамеренно. По подозрению в совершении данного преступления задержаны Маммед Джабаров и ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками, Руслан Хаммедов.

В своих показаниях они признались, что намеревались угнать транспортное средство, но, поняв, что не смогут осуществить задуманное, умышленно подожгли автомобиль.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSabunçuda nəqliyyat vasitəsini qəsdən yandıran şəxslər saxlanılıb

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