Работники госсектора Ирландии вышли на масштабную забастовку впервые с 2009 года

Работа большей части государственного сектора Ирландии парализована в связи с первой масштабной забастовкой в ​​стране со времен пика финансового кризиса 2009 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Около 300 тыс. учителей, медработников, государственных служащих и других сотрудников госсектора присоединятся к забастовке возле своих учреждений и, в частности, возле парламента.

Профсоюзы и правительственные чиновники в течение нескольких месяцев не могли договориться об основных условиях переговоров по повышению зарплат в государственном секторе. Профсоюзы настаивают на том, что зарплаты должны расти быстрее инфляции, а вопрос их повышения следует рассмотреть в первую очередь, прежде чем рассматривать другие темы, в частности производительность труда. Свою позицию они объясняют ростом стоимости жизни.