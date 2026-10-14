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    Работники госсектора Ирландии вышли на масштабную забастовку впервые с 2009 года

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 11:54
    Работники госсектора Ирландии вышли на масштабную забастовку впервые с 2009 года

    Работа большей части государственного сектора Ирландии парализована в связи с первой масштабной забастовкой в ​​стране со времен пика финансового кризиса 2009 года.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Около 300 тыс. учителей, медработников, государственных служащих и других сотрудников госсектора присоединятся к забастовке возле своих учреждений и, в частности, возле парламента.

    Профсоюзы и правительственные чиновники в течение нескольких месяцев не могли договориться об основных условиях переговоров по повышению зарплат в государственном секторе. Профсоюзы настаивают на том, что зарплаты должны расти быстрее инфляции, а вопрос их повышения следует рассмотреть в первую очередь, прежде чем рассматривать другие темы, в частности производительность труда. Свою позицию они объясняют ростом стоимости жизни.

    Массовая забастовка Ирландия
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