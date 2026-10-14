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    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства

    Kультурная политика
    • 14 октября, 2026
    • 11:29
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства

    В турецком городе Ыгдыр при поддержке местного Губернаторства и Генконсульства Азербайджана в Карсе прошла Неделя азербайджанского искусства.

    Об этом турецкому бюро Report сообщили в Культурном центре, действующем при посольстве Азербайджана в Анкаре.

    В мероприятии приняли участие губернатор Ыгдыра Фырат Ташолар, генконсул Азербайджана в Карсе Гошгар Зейналов, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов, официальные лица, деятели культуры, представители общественности.

    Мероприятие было направлено на популяризацию азербайджанской культуры, национальной музыки и искусства в Турции. В его рамках представили богатое культурное наследие Азербайджана, музыкальные и танцевальные номера в исполнении мастеров искусств, а также национальные костюмы с современными орнаментами.

    Выступления Народной артистки Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедовой, вокалистов Илькина Довлатова и Эльгюна Гулиева, а также танцевального ансамбля "Зангезур" были встречены публикой с большим воодушевлением.

    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
    В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства

    Неделя азербайджанского искусства Ыгдыр
    Фото
    İğdırda Azərbaycan İncəsənət Həftəsi keçirilib
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