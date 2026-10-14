В Ыгдыре прошла Неделя азербайджанского искусства
- 14 октября, 2026
- 11:29
Будьте в курсе главных новостей!
В турецком городе Ыгдыр при поддержке местного Губернаторства и Генконсульства Азербайджана в Карсе прошла Неделя азербайджанского искусства.
Об этом турецкому бюро Report сообщили в Культурном центре, действующем при посольстве Азербайджана в Анкаре.
В мероприятии приняли участие губернатор Ыгдыра Фырат Ташолар, генконсул Азербайджана в Карсе Гошгар Зейналов, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов, официальные лица, деятели культуры, представители общественности.
Мероприятие было направлено на популяризацию азербайджанской культуры, национальной музыки и искусства в Турции. В его рамках представили богатое культурное наследие Азербайджана, музыкальные и танцевальные номера в исполнении мастеров искусств, а также национальные костюмы с современными орнаментами.
Выступления Народной артистки Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедовой, вокалистов Илькина Довлатова и Эльгюна Гулиева, а также танцевального ансамбля "Зангезур" были встречены публикой с большим воодушевлением.