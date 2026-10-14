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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Фонд развития бизнеса Азербайджана выдал 223 млн манатов льготных кредитов

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 11:49
    Фонд развития бизнеса Азербайджана выдал 223 млн манатов льготных кредитов

    Фонд развития бизнеса Азербайджана в январе–августе текущего года предоставил льготные кредиты на общую сумму 223 млн манатов для реализации около 4 300 проектов.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

    Замминистра отметил, что по состоянию на 1 сентября 528 субъектам предпринимательства выданы 633 инвестиционных поощрительных документа.

    "По этим проектам предусмотрены инвестиции в 9,3 млрд манатов и создание около 47 тыс. рабочих мест. Сейчас срок действия этого механизма, охватывающего 17 стратегических направлений, продлен до 2029 года", - отметил Алиев.

    Он подчеркнул важность правильной оценки результатов в этом направлении: "Выдача поощрительного документа создает возможность для реализации проекта. На следующем этапе внимание должно уделяться реализации этих инвестиций, началу работы предприятия и открытию предусмотренных рабочих мест. Такой же подход касается и крупных инвестиционных соглашений".

    По словам замминистра, при обновлении инфраструктуры необходимо комплексно учитывать возврат инвестиций и интересы пользователей.

    "Цена, качество и надежность инфраструктурных услуг влияют на повседневную деятельность производственных предприятий. В этом смысле в этих сферах обновление инфраструктуры, возврат инвестиций и интересы пользователей должны учитываться комплексно. Прозрачность условий подключения, стандартов обслуживания и сроков рассмотрения обращений имеет особое значение для бизнеса", - сказал он.

    Фонд развития бизнеса Азербайджана II Национальный форум конкуренции Эльнур Алиев
    "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" 8 ayda 223 milyon manat güzəştli kredit ayırıb
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