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    Посол: В BakuBuild участвуют 46 итальянских компаний

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 11:34
    Посол: В BakuBuild участвуют 46 итальянских компаний

    В 31-ой Азербайджанской международной строительной выставке "Строительство" (BakuBuild) принимают участие 46 итальянских компаний.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо на 31-ой Азербайджанской международной строительной выставке "Строительство" (BakuBuild) и 6-ой Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Garabakh) в Баку.

    По его словам, 24 из них - часть павильона, координируемого Итальянским торговым агентством: "Их присутствие здесь является конкретным подтверждением интереса бизнеса к Азербайджану и стремления к построению долгосрочных партнерских отношений. Компании из этой страны могут предложить решения и технологии, а также наладить партнерские отношения с азербайджанскими компаниями, передать ноу-хау, разработать совместные проекты и адаптировать свой опыт к специфическим потребностям этого рынка".

    Посол также отметил, что Италия вносит свой вклад в разминирование освобожденных территорий через Агентство Азербайджана по разминированию, и поблагодарил итальянские компании за участие в BakuBuild.

    Азербайджано-итальянские отношения Rebuild Garabagh 2026 Лука Ди Джанфранческо
    Səfir: "Baku Build" sərgisində 46 İtaliya şirkəti iştirak edir"
    Ambassador: 46 Italian companies participating in BakuBuild
    44 - Tezliklə
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