Посол: В BakuBuild участвуют 46 итальянских компаний

В 31-ой Азербайджанской международной строительной выставке "Строительство" (BakuBuild) принимают участие 46 итальянских компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо на 31-ой Азербайджанской международной строительной выставке "Строительство" (BakuBuild) и 6-ой Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Garabakh) в Баку.

По его словам, 24 из них - часть павильона, координируемого Итальянским торговым агентством: "Их присутствие здесь является конкретным подтверждением интереса бизнеса к Азербайджану и стремления к построению долгосрочных партнерских отношений. Компании из этой страны могут предложить решения и технологии, а также наладить партнерские отношения с азербайджанскими компаниями, передать ноу-хау, разработать совместные проекты и адаптировать свой опыт к специфическим потребностям этого рынка".

Посол также отметил, что Италия вносит свой вклад в разминирование освобожденных территорий через Агентство Азербайджана по разминированию, и поблагодарил итальянские компании за участие в BakuBuild.