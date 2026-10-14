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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ежемесячный оборот через Систему мгновенных платежей превысил 2 млрд манатов

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 12:14
    Ежемесячный оборот через Систему мгновенных платежей превысил 2 млрд манатов

    В сентябре текущего года количество ежедневных операций, проводимых через Систему мгновенных платежей (СМП) Центрального банка Азербайджана, впервые превысило 1 млн, а ежемесячный оборот - 2 млрд манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в январе-сентябре посредством СМП было проведено 102,15 млн операций на сумму 8,84 млрд манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос в 5,7 раза, а количество операций - в 25,1 раза.

    Платежи, осуществляемые в режиме реального времени 24/7 посредством СМП, обеспечивают гибкое управление средствами для финансовых субъектов и поставщиков платежных услуг. Возможности и решения, предоставляемые системой, создают основу для расширения платежной экосистемы в стране и появления новых цифровых платежных решений.

    Система мгновенных платежей Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Ani Ödənişlər Sistemi ilə aylıq dövriyyə 2 milyard manatı ötüb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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