Ежемесячный оборот через Систему мгновенных платежей превысил 2 млрд манатов

В сентябре текущего года количество ежедневных операций, проводимых через Систему мгновенных платежей (СМП) Центрального банка Азербайджана, впервые превысило 1 млн, а ежемесячный оборот - 2 млрд манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в январе-сентябре посредством СМП было проведено 102,15 млн операций на сумму 8,84 млрд манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос в 5,7 раза, а количество операций - в 25,1 раза.

Платежи, осуществляемые в режиме реального времени 24/7 посредством СМП, обеспечивают гибкое управление средствами для финансовых субъектов и поставщиков платежных услуг. Возможности и решения, предоставляемые системой, создают основу для расширения платежной экосистемы в стране и появления новых цифровых платежных решений.