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    Ani Ödənişlər Sistemi ilə aylıq dövriyyə 2 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 12:00
    Ani Ödənişlər Sistemi ilə aylıq dövriyyə 2 milyard manatı ötüb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Ani Ödənişlər Sistemi (AÖS) ilə aparılan gündəlik əməliyyat sayı ilk dəfə 1 milyonu, aylıq dövriyyə isə 2 milyard manatı ötüb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yanvar-sentyabr aylarında AÖS vasitəsilə 8,84 milyard manatlıq 102,15 milyon əməliyyat reallaşdırılıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dövriyyə 5,7 dəfə, əməliyyatların sayı isə 25,1 dəfə artıb.

    AÖS vasitəsilə 24/7 rejimində real vaxtda həyata keçirilən ödənişlər maliyyə subyektləri və ödəniş xidməti təchizatçıları üçün vəsaitlərin çevik idarə olunmasını təmin edir. Sistemin təqdim etdiyi imkanlar və həllər ölkədə ödəniş ekosisteminin genişlənməsinə və yeni rəqəmsal ödəniş həllərinin yaranmasına zəmin yaradır.

    Ani Ödənişlər Sistemi (AÖS) Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Ежемесячный оборот через Систему мгновенных платежей превысил 2 млрд манатов
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