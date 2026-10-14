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    В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за октябрь

    Социальная защита
    • 14 октября, 2026
    • 11:58
    В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за октябрь

    Сегодня выплачены пенсии за октябрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Государственным фондом социальной защиты, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики, 7 октября также была осуществлена выплата пенсий за этот месяц по автономной республике.

    Пенсии за октябрь по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в этом месяце согласно графику.

    Выплата пенсий в Азербайджане
    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə oktyabrın pensiyaları ödənilib
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