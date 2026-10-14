В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за октябрь
Социальная защита
- 14 октября, 2026
- 11:58
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Сегодня выплачены пенсии за октябрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Государственным фондом социальной защиты, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики, 7 октября также была осуществлена выплата пенсий за этот месяц по автономной республике.
Пенсии за октябрь по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в этом месяце согласно графику.
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