İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə oktyabrın pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 11:44
    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə oktyabrın pensiyaları ödənilib

    Bu gün Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən muxtar respublika üzrə də oktyabrın 7-də bu ayın pensiya ödənişi həyata keçirilib.

    Respublikamızın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.

    Pensiya ödənişləri Əmək pensiyası
    В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за октябрь
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:39
    Luis Suares "Sportinq"in UEFA Çempionlar Liqasındakı rekordçusu olub
    Futbol
    17:36
    Nazir müavini: "Laosun Orta Dəhlizə qoşulmasını təmin etməliyik"
    İnfrastruktur
    17:34
    "Bank VTB Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 27 %-ə yaxın azalıb
    Maliyyə
    17:34
    Müsahi̇bə
    Vədiyə Ələkbərzadə: Akkreditasiya özəl tibb müəssisələri üçün bir çox prosesin obyektiv qiymətləndirilməsini təmin edən mexanizmdir
    Sosial müdafiə
    17:22
    Foto
    Azərbaycan və Kamboca baş nazirləri ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    17:20
    Foto
    Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana gəlib
    Xarici siyasət
    17:19
    Azərbaycan və Küveyt ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək
    Xarici siyasət
    17:18
    Azərbaycanda dövlətə məxsus daha bir şirkət ləğv olunur
    Biznes
    17:18
    Pakistan vətəndaşı: Milli geyimlər, kəlağayılar Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini göstərir
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti