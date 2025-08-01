Таиланд показал иностранным военным атташе последствия атак Камбоджи

Таиланд продемонстрировал иностранным дипломатам и военным атташе 19 государств последствия артиллерийских ударов Камбоджи по гражданским целям на таиландской территории и рассказал о провокациях камбоджийской стороны на границе, предварявших конфликт.

Таиланд продемонстрировал иностранным дипломатам и военным атташе 19 государств последствия артиллерийских ударов Камбоджи по гражданским целям на таиландской территории и рассказал о провокациях камбоджийской стороны на границе, предварявших конфликт.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал The Reporters.

"Представители сухопутных войск показали иностранным дипломатам и военным результаты ударов камбоджийской артиллерии по гражданским целям, которые привели к жертвам среди гражданского населения, ознакомили с историей пограничных провокаций камбоджийской стороны начиная с февраля 2025 года, хронологией событий конфликта и положением на границе в настоящее время, включая исполнение сторонами режима прекращения огня", - передает телеканал.

Таиланд продемонстрировал иностранным дипломатам и военным атташе 19 государств последствия артиллерийских ударов Камбоджи по гражданским целям на таиландской территории и рассказал о провокациях камбоджийской стороны на границе, предварявших конфликт, сообщает в пятницу сетевой телеканал The Reporters .

"Представители сухопутных войск показали иностранным дипломатам и военным результаты ударов камбоджийской артиллерии по гражданским целям, которые привели к жертвам среди гражданского населения, ознакомили с историей пограничных провокаций камбоджийской стороны начиная с февраля 2025 года, хронологией событий конфликта и положением на границе в настоящее время, включая исполнение сторонами режима прекращения огня", - передает телеканал.

"На камбоджийской стороне два дня назад военным атташе показали куда меньше реальных мест, где происходили события в течение конфликта", - также заявил он.

Генерал добавил, что после договоренностей 28 июля камбоджийская сторона неоднократно нарушала режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие и гранатометы по различным территориям, находящимся под суверенитетом Таиланда.

"Таиланд призывает международное сообщество следить за ситуацией и поддерживать двусторонние переговоры (Таиланда и Камбоджи - ред.) для решения проблем мирными средствами", - заключил он.