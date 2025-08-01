Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал чемпионата мира среди юниоров до 17 лет.

Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал чемпионата мира среди юниоров до 17 лет.

Как передает Report, азербайджанский спортсмен Хюсейн Исмаилов (65 кг) пробился в финал проходящего в столице Греции Афинах чемпионата мира по вольной борьбе среди юниоров до 17 лет.

Воспитанник гянджинской школы борьбы в 1/16 финала одержал победу над канадцем Лиамом Гортоном со счетом 4:2. Затем он уверенно выиграл у грека Константиноса Михайлидиса – 11:0, в напряженной борьбе переиграл киргизского спортсмена Адисбека Алтынбекова – 2:1 и в полуфинале оказался сильнее представителя Казахстана Ерали Аскербека – 3:1. В финале Исмаилов встретится с американцем Арсени Кикинёвым.

Другой азербайджанский борец Реван Гасензаде (48 кг) досрочно победил белоруса Макара Марковича – 12:0, а затем выиграл напряжённую встречу у узбекистанца Джахонгира Тулкунова – 4:2. В полуфинале он уступил американцу Ария Миллсу – 2:7. Завтра Гасензаде поборется за бронзу с победителем поединка Георгий Нариманидзе (Грузия) – Ислам Рабаданов (Россия).

Руслан Али-заде (55 кг) уверенно стартовал, победив как молдаванина Дэна Булгару, так и канадца Аахарена Пиранована с одинаковым счётом 10:0. В четвертьфинале он встретился с россиянином Чингизом Сарыгларом, вёл 6:1, однако уступил минимально – 8:9.

Нихад Сулейманлы (80 кг) начал выступление с победы над армянином Ваче Асланяном – 7:1. В поединке за выход в 1/4 финала он уступил россиянину Иссе Зангиеву – 5:7, проиграв за 3 секунды до конца схватки.

Хаким Тагиев (110 кг) в первом поединке досрочно победил белоруса Никиту Ткачика – 10:0, а затем одолел американца Александра Тейлора – 7:6. В 1/4 финала он уступил российскому чемпиону Европы Магомедрасулу Омарову – 0:5. Поскольку соперник вышел в финал, Тагиев завтра поборется в утешительном раунде с победителем пары Лаерт Мовсесян (Армения) – Юй Чуань (Китайский Тайбэй).