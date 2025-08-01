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Haber Global удостоен двух наград на международном конкурсе

Haber Global удостоен двух наград на международном конкурсе Haber Global удостоен двух наград на международном конкурсе
Медиа
1 августа 2025 г. 19:26
Haber Global удостоен двух наград на международном конкурсе

Телеканал Haber Global, входящий в медиахолдинг Global Media Group, добился успеха на престижном международном конкурсе, завоевав награды сразу в двух различных номинациях.

Как сообщает Report, 28-й ежегодный конкурс "Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması" был организован Ассоциацией новостных операторов Турции.

В этом году конкурс собрал десятки талантливых журналистов и операторов из ведущих медиа-организаций Турции и региона. Участники представили на суд жюри 220 работ в 11 различных категориях.

Репортаж "Eve Dönüş" ("Возвращение домой"), созданный оператором Чагры Чалышканом и корреспондентом Мехметом Алтунышыком, был удостоен третьего места в номинации "Прямой эфир".

Вторая награда досталась команде Haber Global за репортаж "Suriye Devrimi" ("Сирийская революция"), снятый в Дамаске руководителем разведывательного отдела телеканала Мюджахитом Топчу и оператором Сердаром Алтынтепе. Эта работа заняла третье место в категории "Новости снятые дроном".

Церемония награждения победителей состоится в сентябре.



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Версия на английском языке Haber Global wins 2 awards at int'l competition
Версия на азербайджанском языке Видео“Haber Global" beynəlxalq xəbər müsabiqəsində iki mükafata layiq görülüb

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