Haber Global удостоен двух наград на международном конкурсе

Haber Global удостоен двух наград на международном конкурсе

Телеканал Haber Global, входящий в медиахолдинг Global Media Group, добился успеха на престижном международном конкурсе, завоевав награды сразу в двух различных номинациях.

Как сообщает Report, 28-й ежегодный конкурс "Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması" был организован Ассоциацией новостных операторов Турции.

В этом году конкурс собрал десятки талантливых журналистов и операторов из ведущих медиа-организаций Турции и региона. Участники представили на суд жюри 220 работ в 11 различных категориях.

Репортаж "Eve Dönüş" ("Возвращение домой"), созданный оператором Чагры Чалышканом и корреспондентом Мехметом Алтунышыком, был удостоен третьего места в номинации "Прямой эфир".

Вторая награда досталась команде Haber Global за репортаж "Suriye Devrimi" ("Сирийская революция"), снятый в Дамаске руководителем разведывательного отдела телеканала Мюджахитом Топчу и оператором Сердаром Алтынтепе. Эта работа заняла третье место в категории "Новости снятые дроном".

Церемония награждения победителей состоится в сентябре.





