В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Левотоби Лаки-лак

В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Левотоби Лаки-лак

В Индонезии произошло очередное мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, стихия выбросила столб пепла высотой более 10 километров.

Левотоби Лаки-лаки высотой 1584 метра переживает период повышенной активности в последние месяцы. Особенно мощное извержение было зафиксировано в начале июля, когда вулканический пепел поднялся на высоту 18 километров.

Это привело к серьезным нарушениям авиасообщения с популярным туристическим островом Бали.

Вулканологическое агентство Индонезии в пятницу выпустило экстренное предупреждение для местного населения. Жителям рекомендовано срочно покинуть территорию в радиусе 6-7 километров от кратера. Особую опасность представляют потенциальные грязевые потоки, которые могут образоваться при сильных осадках, смешивающихся с вулканическим пеплом.