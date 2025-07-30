В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада

С начала 2025 года в Азербайджане от должности освобожден 41 директор дошкольного учреждения.

С начала 2025 года в Азербайджане от должности освобожден 41 директор дошкольного учреждения.

Об этом Report сообщила заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова.

По ее словам, более 100 заведующих детскими садами привлекались к административной ответственности по различным причинам.

Расулова отметила, что Агентство по обеспечению качества в образовании подготовило документ, определяющий рамки качества для дошкольных учреждений.

"На его основе уже проведены мониторинги системы внутреннего качества в 150 детских садах. В этом году планируется охватить еще 100 учреждений. В ходе проверок, проводимых совместно с органами местного управления образованием, оцениваются административное управление, педагогические процессы и организация работы", - заявила она.