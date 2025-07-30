О нас

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада С начала 2025 года в Азербайджане от должности освобожден 41 директор дошкольного учреждения.
Наука и образование
30 июля 2025 г. 16:01
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада

С начала 2025 года в Азербайджане от должности освобожден 41 директор дошкольного учреждения.

Об этом Report сообщила заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова.

По ее словам, более 100 заведующих детскими садами привлекались к административной ответственности по различным причинам.

Расулова отметила, что Агентство по обеспечению качества в образовании подготовило документ, определяющий рамки качества для дошкольных учреждений.

"На его основе уже проведены мониторинги системы внутреннего качества в 150 детских садах. В этом году планируется охватить еще 100 учреждений. В ходе проверок, проводимых совместно с органами местного управления образованием, оцениваются административное управление, педагогические процессы и организация работы", - заявила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlin əvvəlindən indiyədək 41 bağça müdiri işdən çıxarılıb

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi