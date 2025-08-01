Трамп отдал приказ о перемещении двух атомных подлодок "в соответствующие регионы"

Президент США Дональд Трамп объявил о решении направить две атомные подводные лодки (АПЛ) к границам России в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении направить две атомные подводные лодки (АПЛ) к границам России в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном аккаунте главы Белого дома в Truth Social.

"В связи с провокационными заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ я распорядился разместить две АПЛ в соответствующих районах. Это — мера предосторожности на случай, если эти глупые заявления окажутся чем-то большим", - написал Трамп.