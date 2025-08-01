SpaceX запустил международный экипаж астронавтов к МКС в рамках миссии NASA Crew-11

SpaceX запустил международный экипаж астронавтов к МКС в рамках миссии NASA Crew-11

Международный экипаж из четырех астронавтов стартовал в направлении Международной космической станции с мыса Канаверал во Флориде в пятницу на борту ракеты SpaceX, преодолев неблагоприятные погодные условия.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, эта плановая миссия NASA может стать первой из многих, продолжительность которых будет на несколько месяцев дольше обычного.

Четверо астронавтов — двое представителей NASA, российский космонавт и японский астронавт — поднялись на борт капсулы Dragon компании SpaceX, установленной на ракете-носителе Falcon 9, на стартовой площадке Космического центра Кеннеди NASA.

Запуск состоялся в 11:43 по восточному времени (18:43 по Бакинскому времени). Ожидается, что экипаж прибудет на МКС в субботу.

SpaceX Crew-11 — одиннадцатая эксплуатационная миссия корабля Crew Dragon к МКС, реализуемая в рамках программы Commercial Crew Program. Они проведут на борту МКС около шести месяцев и будут заниматься научными исследованиями и экспериментами.