Минздрав: Выписаны 5 человек, доставленные после отравления на иранском сухогрузе

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Уже выписаны 5 человек, которых доставили в больницу после отравления на принадлежащем Исламской Республике Иран сухогрузе "Назмехр" ("Nazmehr"), направлявшемся по маршруту Актау-Баку. Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря.

Как сообщил Report пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров, на данный момент в отделении токсикологии Клинического медицинского центра №1 продолжается лечение двух человек, состояние которых расценивается как средней тяжести.

Он добавил, что тела скончавшихся лиц находятся в морге для проведения экспертизы.

Напомним, что трое находившихся на судне граждан Ирана скончались на месте происшествия до прибытия врачей.

По предварительной версии, причиной отравления стало химическое вещество, которым было обработано зерно, перевозимое судном.