На спасенном азербайджанскими пограничниками судне трое из отравившихся граждан Ирана скончались

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Скончались трое из отравившихся членов экипажа сухогруза "Назмехр", принадлежащего Исламской Республике Иран, следовавшего по маршруту Актау-Баку на расстоянии 21 мили от острова Пираллахы в центральной части Каспийского моря".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

По его словам, этих людей не удалось доставить в больницу живыми: "Все трое погибших - граждане Ирана. Один из них мужчина 28 лет, другой 29 лет и еще один – 32 лет.

В больницу с диагнозом отравление доставлены 8 человек. Из них 7 были госпитализированы и размещены в токсикологическом отделении Клинического медцентра №1. Состояние одного было нормальным, поэтому после оказания первой помощи он был отпущен. Капитану судна сейчас оказывается медпомощь на месте, его состояние нормальное.

По предварительному предположению, причиной отравления является химическое вещество, нанесенное на зерно на перевозимом судне".