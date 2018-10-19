Азербайджанские пограничники в Каспийском море спасли членов экипажа иранского судна

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Государственную пограничную службу Азербайджана (ГПС) поступило сообщение от Государственного морского агентство о том, что экипаж иранского сухогруза «Назмехр» запросил неотложную помощь в связи с массовым отравлением.

Как сообщили Report в ГПС, на момент запроса корабль находился на расстоянии 21 мили от острова Пираллахы.

Корабль двигался по маршруту Актау-Баку.

Сторожевой корабль Береговой охраны погранслужбы, несмотря на неблагоприятные для плавания условия, был отправлен на помощь.

Приблизившись примерно в 00:30 к грузовому кораблю «Назмехр», принял семерых членов экипажа в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи пострадавшим, корабль отправился в направлении Абшеронского порта. Для оказания помощи пострадавшим были привлечены бригады врачей.

Напомним, что согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, Военно-морские силы Азербайджана провели командно-штабные учения.