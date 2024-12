Президент Ирака принял завершающего дипмиссию посла Азербайджана

Президент Ирака Абдуллатиф Джамаль Рашид принял посла Азербайджана в этой стране Насира Мамедова, завершающего дипломатическую миссию в Багдаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию азербайджанского дипломата в соцсети "Х".

"Для меня большая честь быть принятым президентом Ирака Абдуллатифом Джамалем Рашидом на прощальной встрече. Рад вновь обменяться мнениями о существующих и стремительно развивающихся азербайджано-иракских отношениях", - отметил Мамедов.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 декабря отозвал Насира Мамедова с должности посла в Ираке.