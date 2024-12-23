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Президент Ирака принял завершающего дипмиссию посла Азербайджана

Президент Ирака принял завершающего дипмиссию посла Азербайджана Президент Ирака Абдуллатиф Джамаль Рашид принял посла Азербайджана в этой стране Насира Мамедова.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 15:43
Президент Ирака принял завершающего дипмиссию посла Азербайджана

Президент Ирака Абдуллатиф Джамаль Рашид принял посла Азербайджана в этой стране Насира Мамедова, завершающего дипломатическую миссию в Багдаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию азербайджанского дипломата в соцсети "Х".

"Для меня большая честь быть принятым президентом Ирака Абдуллатифом Джамалем Рашидом на прощальной встрече. Рад вновь обменяться мнениями о существующих и стремительно развивающихся азербайджано-иракских отношениях", - отметил Мамедов.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 декабря отозвал Насира Мамедова с должности посла в Ираке.

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Версия на английском языке Iraqi president receives Azerbaijani envoy ending diplomatic mission in Baghdad
Версия на азербайджанском языке İraq Prezidenti Azərbaycan səfirini fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə qəbul edib

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