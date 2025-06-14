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Эрдоган и Шахбаз Шариф обсудили напряженность между Израилем и Ираном

Эрдоган и Шахбаз Шариф обсудили напряженность между Израилем и Ираном Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
В регионе
14 июня 2025 г. 20:54
Эрдоган и Шахбаз Шариф обсудили напряженность между Израилем и Ираном

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как сообщает Report, об этом пакистанский премьер написал на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в регионе после нападения Израиля на Иран: "Мы согласились, что такие действия являются явным нарушением международного права и угрозой региональному миру".

Премьер-министр во время телефонного разговора еще раз подтвердил свою приверженность миру, многосторонней дипломатии, в том числе в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Şahbaz Şərif İsrail-İran gərginliyini müzakirə ediblər

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