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Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана

Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана Продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале "Трудно быть богом" Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана. Об этом ТАСС сообщила его представитель.
В регионе
14 июня 2025 г. 20:57
Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана

Народный артист России, режиссер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила его представитель.

"Да, Федор Сергеевич вернулся", - сказала собеседница агентства.

Ранее всех 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране для съемок сериала "Трудно быть богом". Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в эвакуации российских артистов из Ирана.

Российский режиссер сообщил, что часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть - останется в Баку и улетит чуть позже.

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Версия на азербайджанском языке Bondarçuk İrandan təxliyə olunduqdan sonra Azərbaycandan Moskvaya qayıdıb

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