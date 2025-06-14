Народный артист России, режиссер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщила его представитель.
"Да, Федор Сергеевич вернулся", - сказала собеседница агентства.
Ранее всех 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране для съемок сериала "Трудно быть богом". Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в эвакуации российских артистов из Ирана.
Российский режиссер сообщил, что часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть - останется в Баку и улетит чуть позже.