Ушаков: Путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана

Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке. Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе", - отметил представитель Кремля.

Помощник российского лидера рассказал, что президент "проинформировал американского коллегу о проведенных вчера телефонных контактах с премьер-министром Израиля и президентом Ирана".